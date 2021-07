YouTube Shorts vanaf nu ook te gebruiken in Nederland: dit kun je ermee

De YouTube Shorts-functie wordt vanaf nu ook uitgerold in Nederland. Met de dienst kun je verhalen delen met anderen. Eerder werd de functionaliteit al getest in verschillende regio’s zoals de VS en India.

YouTube Shorts in Nederland

Vorig jaar was daar de aankondiging van YouTube Shorts. De dienst werd getest in India en de Verenigde Staten. Nu kunnen we in Nederland de Shorts-functie gebruiken. Volgens het videoplatform zijn wereldwijd al meer dan 6,5 miljard weergaven geteld van de verhalenfunctie. De Shorts-functie doet denken aan de verhalenfunctie van andere diensten zoals die van TikTok. De video’s duren maximaal 15 seconden.

De functie Shorts begint als bèta in Nederland. In de toekomst moeten meer functies geïntroduceerd worden. Je kunt nu verschillende functies gebruiken zoals ‘Remix!’. Hiermee kun je geluidsfragmenten kopiëren uit bestaande YouTube-filmpjes. Verder kun je creatief zijn met basistools en bijvoorbeeld de snelheid aanpassen van functies en video’s samenvoegen. Andere nieuwe functies die door de videodienst zijn toegevoegd zijn;

Tekst toevoegen op bepaalde momenten in je video

Geluidsfragmenten uit andere shorts kopiëren om deze samen te voegen met je eigen creatie

Automatisch een ondertiteling toevoegen aan je Short

Tot 60 seconden opnemen met de Shorts-camera

Clips uit je telefoongalerij toevoegen aan je opnamen met de Shorts-camera

Basisfilters toevoegen voor kleurcorrectie van je Shorts en in de toekomst meer effecten

De Shorts-video’s zie je terug op de homepagina in de YouTube app. Op termijn is het de bedoeling dat het een prominentere plek krijgt in de YouTube app. Het kan zijn dat nog niet iedereen de nieuwe functie terugziet in de app.