YouTube slaaptimer nu beschikbaar voor iedereen

YouTube is voor velen nog een erg handige, fijne applicatie. Met de nieuwste update worden verschillende verbeteringen doorgevoerd, waarbij gebruikers de slaaptimer kunnen gebruiken.

YouTube introduceert slaaptimer

De slaaptimer in de app van YouTube is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Het doet eigenlijk precies wat je kunt verwachten van deze functie. Je kunt ervoor kiezen om het afspelen na een bepaalde tijd automatisch te stoppen. Hierbij heb je de keuze uit 10, 15, 20, 30, 45 of 60 minuten. Ook kan de video automatisch stoppen als deze is afgelopen. YouTube bracht deze functie eerder al uit voor Premium-gebruikers.

Een andere nieuwe verbetering die met YouTube wordt uitgerold, is de afspeelsnelheid. Deze kun je nu nog verder verfijnen. Dit gaat voortaan in stappen 0,05 seconden, in plaats van 0,25 seconden zoals dat nu het geval is.

YouTube laat tevens weten dat er verschillende verbeteringen in de pijplijn zitten. Browsen in landscape wordt later dit jaar verbeterd voor Apple iOS. Verder is de in-app minispeler nu aan te passen en te verplaatsen, en kun je samenwerkende afspeellijsten maken en hier zelf een miniatuur voor ontwerpen.

De update zal in de komende tijd uitgerold worden via de Google Play Store.