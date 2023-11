YouTube begint definitief met blokkeren adblock-gebruikers

Gebruik je een adblocker, dan gaat YouTube het je een stuk makkelijker maken. Al langer gaan er berichten rond dat YouTube het gebruik van adblockers aan banden wil leggen. Nu gaat het een stap verder.

YouTube blokkeert adblock-gebruikers

YouTube is begonnen met het wereldwijd blokkeren van gebruikers die een adblocker gebruiken. Eerder gingen er al signalen rond dat de videodienst deze gebruikers een halt toe zou roepen. Dat gebeurt nu ook, zo blijkt uit nieuwe meldingen.

Degenen met een adblocker kunnen pas verder gaan met het kijken van video’s, als zij de adblocker uitgeschakeld hebben. Een ander alternatief is om een abonnement af te sluiten op YouTube Premium. Volgens YouTube gaat het gebruik van adblockers in tegen de voorwaarden die het bedrijf stelt voor het gebruiken van de dienst.

