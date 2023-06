YouTube gaat keihard optreden tegen adblockers: dit gaat er gebeuren

YouTube gaat vergaande maatregelen nemen om degenen met een adblocker af te straffen. Eerder werden al maatregelen getoond, maar die voldoen blijkbaar niet. Daarom gooit YouTube het over een andere boeg.

YouTube is tegen adblockers

Gebruik je een adblocker? Dan kan het zomaar zijn dat je deze toch echt zult moeten deactiveren voor YouTube. Bij verschillende gebruikers is de videodienst begonnen met het blokkeren van deze gebruikers, als zij gebruik maken van een dergelijke tool. Bij de nieuwste ontwikkeling krijgt de kijker een grote waarschuwing te zien. Vervolgens wordt de video na drie seconden geblokkeerd, waarna je dus niet verder kunt kijken. In mei startte YouTube al een klein offensief middels waarschuwingen, nu gaat het dus een stap verder.

Krijg je als gebruiker de melding te zien, dan kun je ervoor kiezen om YouTube toe te voegen aan de whitelist, zodat je advertenties en dus ook de video’s te zien krijgt. Je kunt er ook voor kiezen om te betalen voor een advertentievrije omgeving, middels YouTube Premium.

