YouTube stopt met test waarbij je moet betalen voor 4K

YouTube heeft bekend gemaakt dat het stopt met een test waarbij gebruikers in de buidel moeten tasten voor het kijken van 4K-video’s. In de afgelopen tijd werd een experiment gedaan door de videodienst. Die is nu gestopt.

Einde van proef voor 4K bij YouTube

YouTube kwam onlangs in het nieuws met een nieuw experiment dat uitgevoerd werd. Bij verschillende groepen gebruikers werd getest met het laten betalen voor het kijken van video’s in 4K. Dit gebeurt dan in de vorm van een abonnement op YouTube Premium. Hiervoor betaal je in Nederland 11,99 euro per maand. Deze abonnementsvorm biedt verschillende voordelen voor de fanatieke YouTube-gebruiker, waaronder reclamevrij kijken. Het kijken van 4K content zou dus mogelijk ook tot die voordelen gaan horen.

De videodienst laat nu weten dat het experiment gestopt is, en dat iedere gebruiker zonder extra kosten content in 4K kan kijken. Het is niet bekend gemaakt wat de reden is van het stoppen met de test. Het is niet ondenkbaar dat het tot weerstand van de gebruikers heeft geleid. Onduidelijk is op dit moment of YouTube definitief 4K gratis toegankelijk houdt, of dat het toch nog terug komt.