‘4K video’s op YouTube is straks alleen voor Premium-klanten’

Het lijkt erop dat YouTube een wijziging door gaat voeren in de gratis functies die het videoplatform aanbiedt. Gratis gebruikers krijgen mogelijk in de toekomst geen toegang tot video’s in 4K-kwaliteit.

Op verschillende sociale netwerken wordt melding gemaakt van veranderingen bij YouTube. Hierbij gaat het specifiek om hetgeen dat beschikbaar is bij klanten die geen Premium-abonnement hebben, het overgrote deel van de YouTube-gebruikers. Waar je tot nu toe gewoon video’s in de hoogste resolutie kon kijken, zoals 4K, kan dat zomaar binnenkort gaan veranderen.

De veranderingen hebben namelijk betrekking op de resolutie die beschikbaar is. Voor het bekijken van video’s in 4K zouden verschillende klanten al moeten betalen, iets wat nu juist gratis zou zijn. Het lijkt om een test te gaan vanuit Google en nog niet iedere gebruiker heeft ermee te maken. De kans zal zeker bestaan dat Google het kijken van video’s in 4K in de toekomst enkel beschikbaar stelt voor degenen met YouTube Premium. Gebruikers met dit hebben verschillende extra’s en YouTube is dan ook advertentievrij.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp

— Alvin (@sondesix) October 1, 2022