Google trekt stekker uit YouTube Go: dit gaat er veranderen

Google heeft bekend gemaakt dat het de stekker uit de dienst YouTube Go trekt. De dienst werd in 2016 gelanceerd als alternatief voor YouTube zelf. Maar deze zomer zal de dienst ophouden te bestaan.

YouTube Go stopt

In 2016 kwam Google met YouTube Go. Een dienst die als lichtgewicht alternatief moest bieden voor YouTube zelf, vooral voor opkomende markten. YouTube Go bood in het begin alleen de basisdingen. Zo was het destijds niet mogelijk om opmerkingen te plaatsen of video’s te uploaden of andere bijzondere acties uit te voeren. De toepassing YouTube Go was ook vooral bedoelt voor toestellen met minder krachtige hardware, maar volgens Google zijn inmiddels deze zaken aangepakt in de reguliere YouTube-app. Een ander alternatief is YouTube in de browser.

Een ander belangrijke stap is dat de prestaties van de goedkoopste low-end toestellen duidelijk verbeterd zijn. Dit zorgt ervoor dat veel apps ook zonder problemen werken op deze toestellen. Dat geldt dus ook voor YouTube. In augustus zal YouTube Go ophouden te bestaan, zo heeft Google bekend gemaakt. We zijn nu wel benieuwd wat de toekomst is van de andere Google-apps die als Go-versie zijn uitgebracht, zoals Google Maps Go.