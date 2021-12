YouTube komt met vernieuwd Material You-ontwerp naar Android

De Android-app van YouTube kan er binnenkort net wat anders uitzien. Het is een relatief kleine verandering, maar maakt wel deel uit van het Material You-ontwerp. Wat gaat er precies veranderen?

YouTube met Material You

De YouTube-app krijgt langzaam maar zeker designwijzigingen uit het Material You ontwerp. In de afgelopen tijd zijn verschillende applicaties uit huize Google al van het nieuwe design voorzien. Op beelden is te zien dat de knoppen in de YouTube app als eerst aan de beurt zullen zijn voor de veranderingen. Hierbij gaat het om de knoppen onder een video, zoals de like-knoppen, het delen en andere opties. We zien de bekende pilvormige vorm en de like en dislike-knop maken deel uit van een gedeelde knop.

Onbekend is wanneer de veranderingen in het ontwerp toegepast worden voor alle gebruikers.