Deze smartphonemerken zullen ondersteuning bieden voor het dynamische Material You

Android 12 wordt later dit jaar voor de eerste toestellen verwacht. Er zijn verschillende nieuwe features en mogelijkheden, maar niet elke fabrikant zal iedere functie ook toevoegen aan zijn of haar skin. Eén van de eigenschappen is het Material Theme. Nu wordt duidelijk welke fabrikanten deze functie zullen ondersteunen.

Fabrikanten met Material Theme

In Android 12 is Material You met de ondersteuning voor het dynamische thema één van de hoogtepunten van de nieuwe Android-versie. Zoals bij iedere Android-versie worden niet alle opties en mogelijkheden die Google aankondigt, ook daadwerkelijk door alle fabrikanten overgenomen. Dit betekent dat er ook fabrikanten zullen zijn die geen gebruik zullen maken van deze mooie Android 12-eigenschap. Dankzij een code-commit in de code van Google, komen we nu te weten welke fabrikanten ondersteuning zouden kunnen bieden voor het dynamische thema in Android 12.

De volgende merken zullen ondersteuning bieden voor deze feature;

Oppo

Realme

OnePlus

Vivo

Xiaomi

Motorola

HMD Global / Nokia

Sharp

Sony

TCL

Lenovo

Google

Interessant is dat er een paar merken lijken te ontbreken, met natuurlijk Samsung in het bijzonder. Reden tot zorg is er niet direct. Samsung past namelijk een eigen variant van Material You toe in haar eigen skin. Ondersteuning voor het dynamische thema vinden we bijvoorbeeld al terug in One UI 4.