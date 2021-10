YouTube Music laat alleen betalende gebruikers muziekvideo’s bekijken

Een opmerkelijke stap van Google met een wijziging voor YouTube Music. Het videoplatform maakt muziekvideo’s alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

YouTube Music met muziekvideo’s

Muziekvideo’s is een belangrijk deel van het aanbod van YouTube. Voor het luisteren van muziek heeft Google de muziekdienst YouTube Music. Hiervoor bereidt Google een wijziging voor.

In de toekomst kunnen alleen betalende gebruikers muziekvideo’s bekijken op YouTube Music. Als eerst wordt deze aanpassing van het beleid doorgevoerd in Canada; al zal het in de toekomst voor iedereen gaan gelden, al wordt niet gezegd wanneer. Het is opmerkelijk, want muziekvideo’s blijven wel nog steeds voor iedereen beschikbaar in de reguliere YouTube app.

Voor de Canadese gebruikers die niet betalen komt wel de achtergrondmuziek gratis beschikbaar. Om deze te beluisteren was eerder Premium nodig.