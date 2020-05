Google gaat Play Music dit jaar stoppen: komt met migratie-tool voor YouTube Music

Zo’n 8,5 jaar geleden kwam Google met haar eigen muziekdienst; Google Play Music. In de laatste tijd heeft Google steeds meer haar pijlen gericht op de nieuwe muziekdienst YouTube Music en komt nu met een migratie-tool.

Afscheid van Play Music komt eraan

We moeten langzaamaan afscheid nemen van de oranjegekleurde muziekdienst van Google. Google Play Music wordt uitgefaseerd en wordt vervangen door YouTube Music. Later dit jaar zal definitief afscheid genomen worden van Google Play Music en om gebruikers vlekkeloos te kunnen laten overstappen, is nu een migratie-tool beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gebruikers al hun inhoud van Play Music overhevelen naar YouTube Music.

De gebruikers van Google Play Music zullen in de komende tijd banners voorbij zien komen van de migratie-tool. Hiermee kunnen zij dus aan de slag met het verplaatsen van hun bestanden. Het wordt ook mogelijk de migratie-tool te gebruiken via music.youtube.com/transfer en via de instellingen van de YouTube Music app. Deze functie zal niet direct voor iedereen werken.

Het overhevelen van je account van Play Music naar YouTube Music kan enkele dagen in beslag nemen. Wanneer dit is voltooid, ontvang je hierover een notificatie en een mailtje. Alles wordt mee overgezet. Denk aan gekochte nummers, lokale bestanden, uploads, afspeellijsten, aanbevelingen, eventuele stations en meer. Ook als je een abonnement hebt, wordt die mee overgenomen.

Nummers die je afspeelt in YouTube Music worden ook opgeslagen in je kijkgeschiedenis op YouTube. Je kunt ook afspeellijsten van muziek raadplegen op beide platformen. In onderstaande video geeft Google meer informatie over de transfer van je bestanden naar het nieuwe muziekplatform. Voor degenen die podcasts gebruiken, kunnen met de podcasts.google.com/transfer tool aan de slag om abonnementen en voortgangen over te hevelen naar Google Podcasts.