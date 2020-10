YouTube Music app krijgt toegang tot hitlijsten van 57 landen

Google heeft muziek-app YouTube Music uitgebreid met een nieuwe functie. Gebruikers kunnen terecht in de app voor het bekijken van hitlijsten.

Hitlijsten in YouTube Music

YouTube Music is nog niet zo ingeburgerd als Spotify, maar toch heeft het zeker potentie. Gebruikers van de muziekdienst krijgen vanaf nu toegang tot een nieuwe functie. In Spotify vind je al lange tijd de hitlijsten terug, en nu zijn ze er ook in YouTube Music. De charts zijn beschikbaar in 57 landen, waaronder in Nederland en België. Je kunt ook de hitlijsten van andere landen bekijken in de app.

Om de hitlijsten te bekijken, ga je in de YouTube Music app naar het tabblad ‘Verkennen’. Vanuit daar heb je direct toegang tot de meest populaire muziekvideo’s, artiesten en kun je zien wat verder trending is. De functie is vanaf nu direct beschikbaar in de YouTube Music app.