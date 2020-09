Spotify werkt aan Karaokemodus, groepssessies, offline spelen voor gratis gebruikers en meer

Spotify is de meest gebruikte muziekdienst en bevat een enorme hoeveelheid muziek. Nu wordt duidelijk dat de muziekdienst nog verder uitgebreid met functionaliteit. Denk aan de karaokemodus, groepssessies en nog veel meer.

Spotify krijgt nieuwe features

Muziekdienst Spotify werkt aan een hoop nieuwe features die we binnenkort in de apps terug zullen gaan zien. Jane Wong is iemand die met regelmaat stuit op nieuwe features in verschillende apps. Nu gaat het dus om Spotify waarin we nieuwe functies gaan tegenkomen.

Karaokemodus

Een functie die nu in ontwikkeling is, is de karaokemodus. Het volume van de zang kan verlaagd worden, en je kunt zelf meebléren met de songteksten die meelopen op de maat van de muziek. Daarnaast wordt gewerkt aan groepssessies, waarbij op één WiFi-netwerk meerdere apparaten met elkaar verbonden kunnen worden. Je kunt dus je favoriete muziek delen met je vrienden.

Andere verbeteringen

Verbeteringen zijn ook op komst voor de Car Mode. Er komt een nieuw startscherm, samen met een nieuwe navigatiebalk. Ook worden hints getoond voor het gebruik van de Google Assistent in combinatie met Spotify. Het Now Playing-venster wordt ook vernieuwd.

Gratis gebruikers krijgen ook verbeteringen. Offline luisteren is voor hen niet mogelijk, maar dat gaat een beetje veranderen. In de toekomst moet het mogelijk zijn om tot 30 minuten per dag offline muziek te luisteren. Er komt daarbij een nieuwe afspeellijst genaamd Auto Refresh welke automatisch wordt bijgewerkt met nieuwe nummers. Podcast-gebruikers kunnen de sectie ‘Jouw afleveringen’ gebruiken, waar afleveringen opgeslagen kunnen worden.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe features uitgerold worden naar de Spotify-gebruikers.