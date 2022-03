YouTube Vanced gaat op zwart na juridische dreiging van Google

YouTube Vanced is een alternatieve applicatie die je kunt gebruiken om op een andere manier naar YouTube te kijken. Google is het daar niet mee eens, en om die reden stopt Vanced ermee.

Voor het bekijken van verschillende soorten video’s gebruiken velen de YouTube app. Een alternatief hiervoor is de YouTube Vanced app. Deze applicatie werkt net wat anders; het blokkeert namelijk alle advertenties, zonder dat je hiervoor nog een abonnement hoeft af te sluiten. Daarbij biedt het nog een aantal extra mogelijkheden, die niet door Google aangeboden worden in de applicatie.

De dienst gaat echter op zwart, de stekker wordt eruit getrokken. De makers van de applicatie laten weten dat ze stoppen, vanwege juridische redenen. Degenen die de applicatie geïnstalleerd hebben, zou deze nog gebruikt kunnen worden voor ongeveer twee jaar, totdat hij verouderd is.

Google heeft ingegrepen tegen dit soort diensten. De makers van Vanced zouden door Google gemaand zijn om logo’s en verwijzingen naar YouTube te verwijderen, net als de linkjes die leiden naar YouTube-video’s. De dienst zal volgens de makers binnen enkele dag stoppen.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it’s something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022