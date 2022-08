Google Meet krijgt live-sharing voor YouTube en Spotify

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de app van Google Meet. Met de videobel-app wordt het mogelijk om streamingsessies te delen en zo met elkaar te genieten van content op YouTube en Spotify.

Live-sharing in Google Meet

Google Meet is de eigen videobel-app van Google. De applicatie dient vanaf nu ook als vervanging voor Google Duo. Zaak dus voor Google om het aantal mogelijkheden in de applicatie verder uit te breiden. De videobel-app van Google wordt voorzien van livesharing voor Spotify en YouTube. Wat kun je ermee?

Het gaat in ieder geval om een bètafunctie die uitgerold wordt. Je kunt hetgeen dat je kijkt op YouTube of luistert op Spotify direct delen met anderen in een groepsgesprek. Wanneer dit met Spotify gebeurt, dienen de deelnemers te beschikken over Spotify Premium. Op deze manier kun je met elkaar luisteren en kijken in een groep. Verder wordt het mogelijk gemaakt om enkele spellen te spelen met elkaar. Nu gaat het enkel nog om Uno Mobile, Kahoot en Heads Up!. Onduidelijk is of er in de toekomst meer games beschikbaar komen.

In Google Meet wordt het ook mogelijk om terugkerende meetings in te plannen en het wordt mogelijk de virtuele achtergrond aan te passen. De Google Meet functies worden vanaf nu uitgerold naar de gebruikers.