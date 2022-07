Google Duo is een erg handige, nuttige videobel-app die geliefd is onder Android-gebruikers. Vooral privégesprekken werden tijdens de coronatijd vaak via Google Duo gedaan. We zullen echter afscheid moeten nemen van Google Duo, zo wordt duidelijk.

Google gaat Duo uitrangeren

Google zet definitief een punt achter het bestaan van videobel-app Google Duo. Begin juni werd al bekend dat Google Duo en Google Meet samengevoegd worden. De eerste tekenen dat dit gaat gebeuren, zijn nu opgedoken in de nieuwste versie van Google Duo. In de nieuwste versie duikt bij sommige gebruikers de melding op dat de app beter wordt, en vervangen zal worden door Google Meet. Het spreekt in de melding hier over een nieuwe naam en icoon, samen met meer functies zoals de achtergrond-effecten. Eerder werd al bekend dat Google Hangouts stopt.

Wanneer je rechtsonder op de New-knop drukt, kun je niet alleen een nieuwe oproep starten (wat tot nu toe de functie van de knop was). Je kunt ook een oproep inplannen met Google Agenda voor op een later moment. Daarbij kan, indien in de desktop-versie van Google Meet een vergadering ingepland staat, deze ook in de app getoond worden. Verder zijn er bijgewerkte privacyvoorwaarden, zoals over het gebruik van cloud-encryptie. Met de overgang naar Meet worden geblokkeerde gebruikers overigens niet overgezet naar Google Meet.

Niet iedere gebruiker ziet direct de veranderingen voor Google Duo. Wanneer we definitief afscheid moeten nemen van Google Duo is nog niet duidelijk. Google sprak begin juni over ‘enkele weken’ waarin de functies beschikbaar komen in Meet.