Google Meet krijgt filters, maskers en effecten zoals in Duo

De app van Google Meet krijgt nieuwe functionaliteiten, waarvan we er een aantal al kennen van Google Duo. Vanaf nu kun je in Google Meet gebruik maken van filters, effecten en maskers.

Google Meet was eerder gericht op de zakelijke markt, maar dat verschuift langzaam maar zeker naar ook de consumenten. Uiteindelijk zou Google van plan zijn om Duo te vervangen door Meet. Dan is het wel handig als gebruikers ook met dezelfde features kunnen spelen. De nieuwste update die nu is aangekondigd, laat je filters, maskers en effecten gebruiken. Hieronder wordt getoond hoe dat werkt.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj

— Google (@Google) July 7, 2021