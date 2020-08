Google Meet krijgt Chromecast-ondersteuning: videochat op groot scherm

Google heeft aangekondigd dat haar videodienst Meet uitgebreid wordt met Chromecast-ondersteuning. Op die manier kun je op het grote scherm videogesprekken voeren.

Google Meet met Chromecast-ondersteuning

Zoom is dankzij het Coronavirus flink populair geworden. Echter heeft het bedrijf dankzij Google Meet wel een geduchte concurrent bij. Met Google Meet kun je met vele anderen een videogesprek houden, handig voor met je familie of voor op het werk met collega’s.

Videochatten is door het virus een stuk populairder geworden en om de dienst nog bruikbaarder te maken kondigt Google Chromecast-ondersteuning aan voor Google Meet. Je kunt voordat je deelneemt aan een videogesprek kiezen voor de optie ‘Deze vergadering casten’. Tijdens de vergadering kun je op de drie puntjes tikken en kiezen om het scherm te casten.

In de komende dagen moet de functionaliteit breed uitgerold worden naar de Google Meet-gebruikers. De functie komt beschikbaar in zowel de webversie als in de app.