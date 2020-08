OnePlus Galerij update: stilletjes met Chromecast-ondersteuning

Er staat een update klaar in de Google Play Store voor de OnePlus Galerij app. De nieuwe versie van de toepassing krijgt stilletjes Chromecast-ondersteuning.

Chromecast in OnePlus Galerij

Versie 3.11.2 is uitgebracht van de OnePlus Galerij app. De ‘Gallery’ wordt standaard meegeleverd op toestellen van OnePlus. In een eerder verschenen bericht werd melding gemaakt van Chromecast-ondersteuning. Deze functie werd getest, maar was nog niet voor het brede publiek beschikbaar.

Dat laatst is nu veranderd, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp. OnePlus heeft de galerij-app uitgebreid met Chromecast ondersteuning. Dat is opvallend, omdat de functie niet wordt genoemd in de changelog van de update. De changelog spreekt alleen over de volgende verbeteringen;

Fix issues including sharing photos from gallery, red color, and photo missing

Fix slow-motion video editor

Add photo projecting to OnePlus TV

Add 4K60fps video editing

Het is vanuit de OnePlus Galerij app nu mogelijk om zowel foto’s als video’s te casten naar het grote scherm. Hoewel, bij ons op de redactie lijkt het nog niet vlekkeloos te werken. We vermoeden dat OnePlus nog wat verbeteringen door moet voeren hierin.