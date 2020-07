OnePlus test Chromecast-ondersteuning in Galerij-app

Voor de OnePlus 8 en 8 Pro heeft OnePlus aan de Android 11-build een nieuwe versie van de galerij-app uitgebracht. Hierbij wordt de Chromecast-ondersteuning toegevoegd.

Chromecast in OnePlus Gallery

De OnePlus-toestellen staan bekend om hun erg fijne skin OxygenOS. Gebruikers krijgen daarbij erg veel personalisatiemogelijkheden, en dat wordt gewaardeerd door degenen met een OnePlus.

De OnePlus Gallery is één van de eigen apps en deze wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Dit wordt duidelijk nadat we de nieuwste versie terugzien in de Android 11 Beta 2 voor de 8 en de 8 Pro. In Gallery 3.12.33 wordt de mogelijkheid toegevoegd om vanuit deze galerij-app je foto’s te casten naar de Chromecast.

Opvallend is dat OnePlus de functie test voor het casten van afbeeldingen. Het casten van video’s lijkt nog niet mogelijk in de applicatie. Het is de verwachting dat in een toekomstige update voor de galerij-app, de Chromecast-ondersteuning wordt toegevoegd. Het is niet bekend of de toestellen hiervoor moeten wachten op Android 11.