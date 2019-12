OnePlus voorziet galerij-app van video-zoom en sorteer-optie

Twee handige nieuwe functies zijn toegevoegd aan de galerij-app van OnePlus. De fabrikant brengt video-zoom en een handige sorteeroptie.

Nieuwe functies in OnePlus Galerij

Gebruikers van OnePlus-smartphones kunnen een update verwachten voor de OnePlus Galerij-app. Met regelmaat worden nieuwe functies toegevoegd en zo ook nu. Deze keer gaat het om twee nieuwe features die van pas kunnen komen bij het gebruik. Allereerst is er bij de instellingen de sorteer-optie te vinden. Hierbij kun je aangeven op welke manier foto’s gesorteerd moeten worden. Je kunt kiezen uit opnamedatum of de datum van importeren op je toestel.

Bij sommige gebruikers was de volgende functie al te gebruiken, maar nu is hij er voor iedereen; video-zoom. Tijdens het afspelen kun je voortaan inzoomen. Hiervoor kun je pinchen, dus twee vingers uit elkaar vegen, of dubbeltikken op het scherm om deze te vergroten, of juist weer te verkleinen.

OnePlus rolt de update gefaseerd uit. De update haal je gewoon uit de Google Play Store.