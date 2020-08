‘Google wil stoppen met Google Duo en samenvoegen met Meet’

Als we afgaan op de nieuwste berichten, wil Google stoppen met Google Duo. Het bedrijf zou de dienst samen willen voegen met Google Meet, de andere videobel-app van Google.

Google Duo wordt Meet?

Volgens bronnen zou Google van plan zijn om de videobeldiensten Google Meet en Google Duo samen te voegen tot één dienst. Volgens de Javier Soltero van Google, verantwoordelijk voor G Suite binnen Google, zouden Duo en Meet niet naast elkaar moeten bestaan. In plaats daarvan zou intern gewerkt worden aan één dienst hiervoor. Intern wordt de codenaam Duet gebruikt, van DU o en Me ET. Verschillende functies uit Google Duo zouden in Meet geïntegreerd moeten worden. Waaronder end-to-end encryptie, 3D-effecten en contact opnemen met een contact via een telefoonnummer.

Google Duo werd samen met Google Allo in 2016 gelanceerd. Allo werd geen succes en kon het absoluut niet opnemen tegen concurrenten als WhatsApp en Telegram. Duo werd daarentegen veel positiever ontvangen. In de komende tijd zou Google Duo afgebouwd moeten worden en verdwijnt ook deze dienst op het kerkhof. Door te focussen op één videodienst moet het resulteren in een beter product.

Of Google inderdaad Duo gaat vervangen door Meet, of beter gezegd samenvoegen, is nog afwachten. Volgens de berichten zou dit niet van de één op de andere dag gebeuren en zou Google in de komende jaren de dienst willen overzetten.