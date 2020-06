Google Duo breidt aantal deelnemers videogesprek uit naar 32

Door het Coronavirus is het aantal videogesprekken dat we voeren enorm gestegen. Google Duo is daar een voorbeeld van. Google heeft het aantal deelnemers in één videogesprek verder verhoogd.

Meer deelnemers Google Duo

In deze tijd maken we met zijn allen meer gebruik van videobellen. Google Duo is daarvoor een erg prettige applicatie. Wil je nou met heel je familie videobellen, dan kan de app hier ook goed voor gebruikt worden. Eerder stond het limiet van het aantal deelnemers op 8.

Met een eerdere update werd het limiet verhoogd naar 12 deelnemers. Nu is Google begonnen met het updaten van de applicatie waarbij nog meer mensen zich bij het gesprek kunnen voegen. De update die nu aan de kant van de server geactiveerd wordt, maakt het mogelijk om met in totaal 32 deelnemers een videogesprek te voeren.

Come one, come 32. Have up to 32 people on your next Google Duo group call on Android. Try it now: https://t.co/cxvF8jChcs pic.twitter.com/MXzzUxd3XD — Android (@Android) June 23, 2020

Zoals gezegd kan het zijn dat je nog niet direct de nieuwe verbetering kunt gebruiken. In de komende dagen moet voor iedereen de beschikbaarheid er zijn om met 31 anderen (dus 32) te videobellen met Google Duo.