Google Duo laat je binnenkort andere contacten bellen zonder telefoonnummer

Er wordt door Google gewerkt aan een nieuwe functie voor Google Duo. De applicatie kan nu alleen contacten vinden als zij een telefoonnummer aan hun account hebben gekoppeld, maar dat gaat veranderen.

Google Duo zonder telefoonnummer

Google Duo is een handige videobel-app en komt zeker in tijden van het coronavirus goed van pas. Je kunt er contact mee onderhouden met vrienden, familie en anderen. Tot nu toe werkt de applicatie alleen als naast een e-mailadres ook een telefoonnummer is ingevoerd om contacten te vinden. Zo wordt gekeken in je telefoonboek of iemand uit je contactenlijst Google Duo heeft.

Uit nieuwe aanwijzingen blijkt dat Google deze manier van werken gaat aanpassen. Het wordt binnenkort mogelijk om contacten te zoeken op basis van e-mailadres waardoor je het telefoonnummer van de ander niet langer meer hoeft te weten. Het is op dit moment niet bekend of het ook mogelijk wordt om met je e-mailadres in te loggen bij Google Duo. Onbekend is wanneer Google Duo de nieuwe functie krijgt.

Van het weekend werd door Google al een aankondiging gedaan. Daar werd bekend dat Google Duo handige nieuwe functies krijgt.