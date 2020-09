Google Duo laat je vanaf nu Screen Share gebruiken om scherm te delen

Een handige toevoeging is er voor Google Duo. De videobel-app van Google is uitgebreid met de mogelijkheid om je scherm te delen met je contactpersoon.

Door het Coronavirus is de populariteit van Google Duo ook flink gestegen. Videobellen is met de applicatie van Google kinderlijk eenvoudig en ook nog eens erg handig en fijn. Met Google Duo kun je niet alleen met één iemand anders een gesprek voeren, maar zelf nog andere familieleden of vrienden toevoegen.

Share more moments with your friends on Google Duo.

Now you can use screen-sharing to browse photos and videos together, and plan activities all while on a video call. pic.twitter.com/6LivivvqlO

— Made by Google (@madebygoogle) September 15, 2020