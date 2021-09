Google Duo moet er ook aan geloven: het nieuwe Android 12 Material-thema

In de afgelopen dagen zijn door Google een groot aantal applicaties in een nieuw jasje gestoken. Hoewel we bij sommige apps nog wachten op de definitieve update, weten we al wel hoe het eruit ziet. Nu zien we Google Duo in Material You.

Google Duo met Material Theme

Het Material Theme-nieuws vliegt je om de oren. Nu moet ook videodienst Google Duo eraan geloven; het Material Theme uit Android 12 komt naar de videobel-app. Onder andere Gmail werd van de week al voorzien van het nieuwe design. De nieuwe ontwerpen zijn terug te vinden in de Android-app van Google Duo in versie 159.

De knop voor het starten van een nieuwe oproep is voorzien van een nieuwe lik verf en voorzien van de bekende vierkant-afgeronde hoek. Ook hierbij worden weer de kleuren van de achtergrond overgenomen als het toestel is voorzien van Android 12. Verder zien we de vernieuwde zoekbalk en andere verbeteringen.

Google rolt de update voor Google Duo gefaseerd uit. Als deze voor je beschikbaar is, verschijnt deze in de Google Play Store.