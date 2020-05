Zoom-alternatief Google Meet vanaf nu voor iedereen gratis: zo werkt het

Google Meet is een videobel-tool waarmee je met 100 personen kunt vergaderen en kletsen. Het is een alternatief voor Zoom. Eerder werd aangekondigd dat de dienst gratis beschikbaar zou komen, dat is nu het geval.

Google Meet is gratis

Een week geleden werd door Google bekend gemaakt dat videobel-dienst Google Meet voor iedereen gratis beschikbaar zou komen. De dienst was tot nu toe alleen te gebruiken voor gebruikers van G Suite, een pakket waarvoor je moest betalen. Nu is hij er dus voor iedereen. Je kunt met Google Meet met in totaal 100 anderen deelnemen aan een videogesprek.

Google hoopt met het gratis maken van de dienst gebruikers te kunnen overhalen om Meet te gebruiken. Velen zullen nu vooral bekend zijn met Zoom, een andere videogesprek-dienst. Echter wankelt de beveiliging en de privacy van die dienst. Google Meet is ook te gebruiken zonder in te loggen. Degenen die zonder inloggen meedoen, hoeven alleen maar een toegangscode in te voeren.

In Google Meet hebben gebruikers toegang tot tal van functies. Denk aan een agenda, schermdeling, realtime ondertiteling, diverse lay-outs en verschillende andere opties. Door het coronavirus werken veel mensen thuis en zag Google het aantal nieuwe gebruikers met miljoenen toenemen.

De dienst blijft voortaan voor altijd gratis. Wel zal na 30 september 2020 een tijdslimiet ingevoerd worden van 60 minuten per videogesprek. Google Meet kan gebruikt worden via de website (meet.google.com) en via de Google Meet app. In een paar tikken/klikken kan een videogesprek gestart worden. Anderen kunnen uitgenodigd worden via een unieke link.