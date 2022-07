Google Hangouts stopt in november: dit is het alternatief

Google heeft meer bekend gemaakt over het stoppen met chatdienst Hangouts. Het gebeurt niet zelden dat Google een dienst de nek omdraait, nu is Hangouts aan de beurt. Er is gelukkig een alternatief.

Google Hangouts stopt in november

In november 2022 stopt Google met berichtendienst Google Hangouts. Het stoppen van de dienst hangt al langere tijd in de lucht en inmiddels zijn er al nodige veranderingen doorgevoerd. Een vervanging is er immers al. De dienst zal vervangen worden door Google Chat, een functie die ook al beschikbaar is via Gmail op de desktop, en in de mobiele app van Gmail. Degenen die nog niet over zijn, zullen vanaf juli gemigreerd worden van Google Hangouts naar Google Chat.

Wanneer je nu gebruik maakt van de Google Hangouts app, word je op de hoogte gebracht van de verandering middels een melding in de app. In de melding staat dat Hangouts ermee stopt en dat er overgestapt moet worden naar Chat. Dit kan via Chat in Gmail, of via de Google Chat app. Bij de migratie kan de chatgeschiedenis van Hangouts overgezet worden naar Chat, zodat je niets kwijt bent.