Google wil dat je stopt met het gebruik van Google Hangouts

Gebruikers die graag bezig zijn met berichtendienst Google Hangouts, kunnen binnen afzienbare tijd steeds minder gebruik maken van de dienst. Functionaliteit wordt uitgeschakeld en gebruikers worden gepusht om over te schakelen naar Google Chat.

Einde verhaal voor Google Hangouts

Google en berichtendiensten, het wil niet echt lekker vlotten. Hangouts moet nu het veld ruimen en Google zet in op het gebruik van Google Chat. Nu lijkt het erop dat gebruikers van Google Hangouts langzaamaan hun berichten-app los zullen moeten laten. Vanaf 16 augustus dit jaar zullen verschillende functies niet langer meer werken. Sinds enige tijd is Google Chat voor iedereen beschikbaar, zo kun je Google Chat in de Gmail app gebruiken.

Degenen die Google Hangouts nu openen worden nu aangespoord om over te stappen naar Google Chat. Het is mogelijk om dit scherm te sluiten en Hangouts te blijven gebruiken, als je ervoor kiest om voortaan Chat te gebruiken, zal je uitgelogd worden bij Hangouts. Gesprekken die je in Hangouts hebt, worden gemigreerd naar Google Chat.