Google Chat gaat Hangouts vervangen en wordt voor iedereen gratis

Google heeft wijzigingen aangekondigd voor de chatdienst Google Hangouts. De dienst zal doorgaan onder de naam Google Chat en komt voor iedereen gratis beschikbaar.

In 2021 kunnen we afscheid nemen van Google Hangouts. In 2018 werd al duidelijk dat Google plannen had om Hangouts te vervangen met Google Chat en Meet. Nu komt het eindelijk wat meer in beweging.

Google Chat zal verschillende functies uit Google Hangouts bevatten. Denk aan emoji-reacties, het verzenden naar inbox, voorgestelde antwoorden en realtime phishing-beveiliging. Google Meet kon al gratis gebruikt worden, Chat was dat niet. Dat gaat dus veranderen. Het wordt daarvoor voor Google makkelijker om te concurreren met apps als Microsoft Teams en Slack. Het moet een hulpmiddel zijn om samen te werken aan een project.

Matthew Leske, Group Product Manager van Google laat het volgende weten;

“Starting in the first half of 2021, everyone can begin upgrading from Hangouts to Chat. To ensure a smooth transition, we will help automatically migrate your Hangouts conversations, along with contacts and saved history. We’ll share more specific guidance on what steps you can take when we begin the transition process.”