WhatsApp maakt migratie van je chats naar nieuw telefoonnummer makkelijker

WhatsApp maakt het makkelijker om je chats te verplaatsen naar een ander toestel, of naar een ander mobiel telefoonnummer. Aanwijzingen hiervoor zijn nu opgedoken; en die functie komt goed van pas.

WhatsApp laat je makkelijker gesprekken migreren

Het overzetten van je chatgesprekken in WhatsApp blijft altijd weer een klus. Zeker als je net als ons met grote regelmaat van telefoon switcht voor de werkzaamheden bij DroidApp. Je kunt dit wel doen middels een Google Drive back-up, maar dit gaat lang niet zo snel als bijvoorbeeld bij Telegram waarbij je na het inloggen direct alles binnen handbereik hebt. Bij WhatsApp gaat dit veel langzamer. Daarnaast kan een nieuwe smartphone met een ander besturingssysteem voor problemen zorgen (zoals Android-iOS) en datzelfde geldt voor een nieuw telefoonnummer.

Het veranderen van een telefoonnummer gaat nu vrij gemakkelijk, maar alleen als je dit op hetzelfde toestel doet. Er wordt al langere tijd gewerkt door WhatsApp aan een nieuwe functie waarmee gesprekken tussen iOS en Android uitgewisseld kunnen worden. WAbetainfo meldt nu dat bij een nieuwe versie niet alleen de gesprekken tussen een besturingssysteem overgezet kunnen worden, maar ook direct tegelijkertijd van telefoonnummer veranderd kan worden.

Op dit moment is de feature nog niet beschikbaar, het is niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. Wil je nu je nummer al wijzigen in WhatsApp, dan kan dat via Instellingen > Account > Nummer wijzigen.