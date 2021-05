‘WhatsApp zal functies toch niet direct blokkeren bij niet accepteren voorwaarden’

WhatsApp hanteert een vrij onduidelijk beleid op het gebied van het accepteren van de nieuwe voorwaarden. Opnieuw is er een wijziging. Deze heeft betrekking op het beperken van functies, als de voorwaarden niet geaccepteerd worden.

Beperkingen bij niet accepteren voorwaarden

Oorspronkelijk was het plan van WhatsApp dat iedereen voor 15 mei de nieuwe voorwaarden moest accepteren. Dat moest ook, anders werden accounts beperkt in de functies die beschikbaar waren. WhatsApp liet weten dat bij het niet accepteren van de voorwaarden gebruikers alleen meldingen kregen, maar geen berichten konden lezen of konden versturen.

Nu lijkt het erop dat WhatsApp hier toch weer op terugkomt. De support-pagina is bijgewerkt. Naar eigen zeggen zal de chat-app niet direct overgaan tot het beperken van functies. Dit zal pas gebeuren ‘na een periode van enkele weken’. In die weken zal de gebruiker met regelmaat een nieuwe herinnering ontvangen om de voorwaarden te accepteren. Deze zal na verloop van tijd ‘aanhoudend’ zijn, zo stelt WhatsApp.

Als functies beperkt worden, zullen gebruikers alleen via een melding op berichten kunnen reageren, maar niet via de berichtenlijst. Ook hebben zij in dat geval geen toegang tot de chatlijst. Gebruikers kunnen wel een inkomend telefoon- of videogesprek beantwoorden, maar dit stopt na een aantal weken; net als het ontvangen van notificaties van nieuwe berichten.