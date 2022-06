Google Duo en Google Meet worden definitief samengevoegd

Google lijkt op software-gebied zelf niet altijd helemaal te weten wat het wil. Nu is het tijd voor de volgende stap; Google Duo en Google Meet worde samengevoegd.

Google Duo en Meet gaan samen

Er is soms niet helemaal een pijl op te trekken van hoe Google omgaat met softwarediensten. Ken je Google Allo bijvoorbeeld nog? Het is één van de verschillende proefballonnetjes die Google op heeft gelaten. Nu is er nieuws over Google Duo en Google Meet.

De twee diensten Meet en Duo zullen samengevoegd worden. De wijziging zal later dit jaar doorgevoerd worden en alle speciale features van Google Meet zullen overgenomen worden in Duo. Het moet resulteren in een complete service in één app.

Google zegt het volgende over de stap;

“De komende weken voegen we alle Google Meet-functies toe aan de Duo-app, zodat gebruikers eenvoudig een videovergadering kunnen plannen op een tijdstip dat voor iedereen geschikt is, of videogesprekken kunnen blijven gebruiken om direct contact te maken met een persoon of groep.

Later dit jaar zullen we de Duo-app hernoemen naar Google Meet, onze enige videocommunicatieservice op Google die voor iedereen gratis beschikbaar is.”