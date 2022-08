Spotify gaat verwarrende afspeelknop vervangen

Spotify gaat wijzigingen doorvoeren in de weergave van de afspeelknop bij afspeellijsten en albums. Volgens de muziekdienst leidt deze knop te vaak tot verwarring. Dit komt doordat de knop over meerdere functies beschikt.

Einde voor verwarrende Spotify-knop

Muziekdienst Spotify heeft bekend gemaakt dat het afscheid gaat nemen van de bekritiseerde afspeelknop. Het gaat om de groengekleurde knop die te zien is bij afspeellijsten en bij albums. Deze is te herkennen aan de groene cirkel met een kleine cirkel ernaast met het shuffle-icoontje. De functionaliteit van de knop verschilt per apparaat. Zo kan deze op mobiele apparaten dienen als shuffle-knop, terwijl deze op de computer weer een andere optie heeft.

Spotify gaat de knop vervangen door twee losse knoppen; een afspeelknop en een shuffle-knop. Echter niet voor iedereen; alleen de betalende gebruikers krijgen dit. Dit mede omdat de gratis versie van Spotify op de telefoon enkel in shufflemodus is te gebruiken. De uitrol moet in de komende weken voltooid zijn.