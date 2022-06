Spotify werkt aan nieuwe Community-functie: dit kun je ermee

Muziekdienst Spotify is bezig met een nieuwe feature die op termijn geïntroduceerd zal worden. Het is een community, waarmee er een sociaal aspect wordt toegevoegd aan de dienst.

Community voor Spotify

De hoeveelheid sociale opties in Spotify is vrij beperkt. Je hebt bijvoorbeeld wel de Blends, waarmee je samen met een vriend een unieke afspeellijst kunt maken, maar echt sociale functies zijn er niet. Dat gaat op termijn veranderen, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten, waarvan de informatie bevestigd is door de Zweedse muziekdienst.

Spotify werkt aan de toevoeging ‘Community’, waarbij je de muzieksessies van je vrienden kunt bijhouden. In de screenshot is te zien hoe de functie er uit zal komen te zien. Je ziet wat er op dit moment door je vrienden geluisterd wordt en de updates van afspeellijsten. De functie doet een beetje denken aan de activiteitenbalk aan de zijkant in de desktop-app van Spotify.

Het is niet bekend wanneer Spotify de functie uitrolt naar de gebruikers. Op dit moment bevindt de functie zich in een vroege ontwikkelingsfase.