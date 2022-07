Spotify ziet aantal premium abonnees stijgen en stopt met Car Thing

Spotify heeft nieuws naar buiten gebracht over het aantal abonnees. Degenen met een premium-abonnement is in het afgelopen kwartaal flink gestegen; een stijging van 14 procent. Toch is er ook ander nieuws; de muziekdienst stopt met haar gadget Car Thing voor in de auto.

Spotify met meer abonnees

Het aantal betalende klanten van muziekdienst Spotify is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen met 14 procent. De muziekdienst telt nu 188 miljoen betalende luisteraars, waar dit vorig kwartaal nog uitkwam op 165 miljoen. In totaal heeft Spotify 433 miljoen maandelijks actieve gebruikers, wat een stijging is van 19 procent. De groei heeft de verwachtingen overtroffen, zo meldt de van oorsprong Zweedse muziekdienst. De toename zou volgens Spotify mede te danken zijn aan de inzet van marketingcampagnes.

De muziekdienst maakte ook bekend dat het stopt met Spotify Car Thing. Deze gadget was enkel verkrijgbaar in de Verenigde Staten en maakte het makkelijker om de dienst te gebruiken in de auto. Het productieproces voor de accessoire is gestopt door problemen met de toelevering van materialen en door het gebrek aan vraag naar de Car Thing. Wel geeft Spotify aan veel geleerd te hebben van het product, en dat de auto, de plek waar veel mensen naar muziek luisteren, een belangrijke plek blijft waar Spotify zich ook op zal focussen.