Spotify voor Android ontvangt handige swipe-functie die iOS al jaren heeft

Muziekdienst Spotify rolt een nieuwe functie uit voor de Android-app van de muziekdienst. Het is een swipe-functie die goed van pas kan komen bij het dagelijks gebruik.

Swipen voor in de wachtrij

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de Android-app van Spotify. Het is een functie die al jarenlang beschikbaar is in Spotify voor Apple iOS. De functie heeft betrekking op het toevoegen van muziek aan de wachtrij. Dat moest voorheen door op de drie puntjes te tikken.

Dat kan vanaf nu dus makkelijker. Door op een track van links naar rechts te vegen, kun je een nummer direct toevoegen aan de wachtrij. De functie wordt vanaf nu uitgerold naar iedere Android-gebruiker met de Spotify app.