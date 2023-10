YouTube app krijgt nieuwe opstart-animatie

De Android-app van videodienst YouTube krijgt een kleine wijziging, maar wel eentje die direct opvalt. Het gaat om een nieuwe splashscreen animatie, die doet denken aan de animatie van de Smart TV-app. De uitrol lijkt nu breder plaats te vinden.

YouTube met nieuwe app-animatie

Wanneer je YouTube start krijg je doorgaans alleen het logo te zien, waarna je terecht komt op het startscherm van de app. Dat gaat veranderen, zo lezen we bij gebruikers. Eerder dit jaar dook al het bericht op over een nieuwe splashscreen-animatie, nu lijken meer gebruikers deze te zien in de Android-app van YouTube.

De animatie is relatief eenvoudig van opzet, maar ziet er wel strak uit. Je ziet allereerst het YouTube-logo, waarna deze gevolgd wordt door een afspeelbalk, zoals we die kennen van YouTube. Tijdens het laden van de applicatie loopt deze balk vol en wordt het startscherm getoond. De animatie is ook al opgedoken bij de Smart TV app van het videoplatform. Eerder legde het platform al uit dat het met deze animatie meer emotie wil overbrengen.