Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in augustus 2023

Een nieuwe maand, een nieuw aanbod op de streamingdiensten. Op Netflix, Videoland, Amazon Prime en Disney+ kun je ook in augustus weer kijken naar nieuwe films en series. Welke dat zijn, geven we je in dit artikel.

Nieuw op de streamingdiensten in augustus

In de achtste maand van dit jaar kunnen we weer verschillende nieuwe content verwachten op de streamingdiensten. De bedrijven plaatsen nieuwe series en films, waardoor je ook deze zomervakantie prima door kunt komen. Wat is er nieuw op Netflix, Videoland, Amazon Prime en Disney+? We zetten het hieronder voor je op een rijtje. Benieuwd wat er vorige maand nieuw was, bekijk dan het artikel met nieuw op de streamingdiensten in juli.

Netflix

Op Netflix kunnen we onder andere het nieuwe seizoen van Heartstopper verwachten, net als Madagascar, Painkiller en The Twilight Saga. Ook komt One Piece naar de streamingdienst en is er meer nieuw!

Videoland

Op Videoland zien we ook nieuwe content. Het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden en een liveregistratie van Concert at Sea 2023. Je kunt ook genieten van Het Spaanse Dorp: Zarra, De Roelvinkjes en de film Costa!!. Een overzicht vind je hieronder.

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf The Rookie 4 7/8/2023 Feuten 1 t/m 3 12/8/2023 Scott & Bailey 3 18/8/2023 A Million Little Things 5 21/8/2023 Goede Tijden, Slechte Tijden 34 24/8/2023

Films

6 Below: Miracle on the Mountain 1/8/2023 Atonement 1/8/2023 Bergman Island 1/8/2023 Big Foot Junior (NL+ENG) 1/8/2023 Blind 1/8/2023 Blue Jasmine 1/8/2023 Brimstone 1/8/2023 Dramarama 1/8/2023 Elizabeth: The Golden Age 1/8/2023 Florence Foster Jenkins 1/8/2023 Isabelle 1/8/2023 Jigsaw 1/8/2023 Joy 1/8/2023 JUMP, Darling 1/8/2023 Kanarie 1/8/2023 Kick-Ass 2 1/8/2023 Midnight in Paris 1/8/2023 Moffie 1/8/2023 Mr Bean’s Holiday 1/8/2023 Nanny Mc Phee 1/8/2023 Only the Brave 1/8/2023 Serena 1/8/2023 Swan Song 1/8/2023 The Bleeder 1/8/2023 The Mauritanian 1/8/2023 The Shiny Shrimps 1/8/2023 Wakefield 1/8/2023 Sicario: Day of the Soldado 5/8/2023 Costa!! (2022) 13/8/2023 Blacklight 26/8/2023

Amazon Prime

Series

The Lost Flowers of Alice Hart – 4 augustus

Cruel Summer – seizoen 2 – 11 augustus

Harlan Coben’s Shelter – 18 augustus

Jelka op eigen houtje – 30 augustus

Films

About my Father – 4 augustus

Goodbye Stranger – 10 augustus

Red, White & Royal Blue – 11 augustus

Spider-Man: No Way Home – 11 augustus

Disney+