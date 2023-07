Netflix ziet veel meer abonnees na aan banden leggen delen account

Netflix is klaar met gebruikers die massaal hun account delen met anderen. Eerder werden maatregelen al aangekondigd, nu legt dat duidelijk geen windeieren. Veel mensen hebben zich als nieuwe klant aangemeld bij de streamingdienst.

Netflix met meer nieuwe abonnees

Eerder werd bekend dat Netflix verschillende maatregelen zou nemen om het massaal delen van iemands’ account een halt toe te roepen. Middels verschillende manieren zou de streamingdienst kijken welke accounts met wie een account delen. Binnen een huishouden is dat geen enkel probleem, maar vaak genoeg gebeurt dit ook daarbuiten. Dat werd lange tijd gedoogd, maar daar is sinds dit jaar een einde aan gemaakt. Middels verificatiesms’jes en andere manieren wordt geprobeerd mensen buiten het huishouden buiten het account te houden.

Op deze manieren moeten de gebruikers, die gebruik maken van iemand anders zijn of haar account, aangemoedigd worden om zelf een account te openen. Daarbij kunnen ze hun voortgang, lijsten en favorieten eenvoudig overhevelen naar het eigen account. Het is iets wat veel gedaan wordt door gebruikers, zo blijkt uit nieuwe informatie die door de streamingdienst gedeeld wordt.

Sinds maart dit jaar zijn er 5,9 miljoen nieuwe abonnees bijgekomen, zo meldt Netflix. Dit is meer dan tweemaal zoveel als dat analisten hadden voorspeld. Inmiddels staat wereldwijd de teller op een aantal van 238 miljoen abonnees.

