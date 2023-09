Disney+ krijgt tweede prijsverhoging dit jaar

Streamingdienst Disney+ wordt nog duurder. De dienst laat weten dat het voor de tweede keer dit jaar de prijzen voor abonnees gaat verhogen. Voor zowel de bestaande, als de nieuwe klanten zal er een hoger bedrag gevraagd worden.

Disney+ wordt weer duurder

Klanten van Disney+ moeten dieper in de buidel gaan tasten om de streamingdienst te kunnen blijven gebruiken. Disney+ laat weten dat vanaf 1 november prijsverhogingen doorgevoerd worden. Dit geldt vanaf die datum voor nieuwe klanten. Bestaande klanten krijgen vanaf 6 december te maken met de hogere prijzen. Het is daarmee de tweede prijsstijging van het platform dit jaar.

Vanaf november (of dus december voor bestaande klanten) komt het maandbedrag te liggen op 11,00 euro per maand. Betaal je per jaar, dan kom je uit op een bedrag van 111 euro. Dit is een prijsstijging van 1,00 euro per maand, of 10,10 euro op jaarbasis, vergeleken met de laatste prijsverhoging van januari. In 2021 werden de prijzen ook al verhoogd. Toen Disney+ in 2019 hier beschikbaar kwam, betaalde je 7,00 euro per maand of 69,90 euro per jaar.

Later dit jaar zou volgens de berichten Disney+ met een variant willen komen met een lager maandbedrag, waarbij gebruikers advertenties krijgen te zien.