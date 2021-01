Disney+ komt met Disney+ Star naar Nederland; Plus wordt duurder

Disney heeft bekend gemaakt dat het videodienst Disney+ Star uitbrengt in Nederland. Deze is gericht op volwassenen. De videodienst Disney+ zal daarnaast een prijsverhoging meekrijgen.

Disney+ Star

Disney+ wordt uitgebreid met een extra versie voor volwassenen. Dit platform wordt Disney+ Star genoemd en komt als extra onderdeel beschikbaar in het bestaande aanbod. Er zijn dan dus zes kanalen, de huidige zijn Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic.

Disney laat weten dat Star+ vergrendeld kan worden met een pincode, zodat kinderen niet direct toegang hebben tot deze content. In totaal worden 1000 nieuwe titels toegevoegd aan Disney+. Star is beschikbaar vanaf 23 februari en zal uit tenminste 14 films en series bestaan. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Die Hard

Die Hard 4

Big Sky

Love, Victor

24

Family Guy

Desperate Housewives

Lost

The Gifted

How I Met Your Mother

Prison Break

The X-Files

Atlanta

Black-ish

Prijsverhoging

Met de komst van Star wordt voor Disney+ ook een prijsverhoging doorgevoerd. Vanaf 23 februari gaat de prijs naar 8,99 euro per maand, dat is nu 6,99 euro per maand. De prijs per jaar gaat naar 89,99 euro, waar dat nu 69,99 euro is. Overigens blijven de huidige prijzen voor bestaande abonnees hetzelfde voor zes maanden. Voor hen gaan de nieuwe tarieven vanaf 23 augustus in.