Google Play Movies laat je via app zoeken naar content op Netflix en Disney+

Google Play Movies heeft een opvallende verbetering doorgevoerd in de eigen applicatie. De filmdienst geeft gebruikers vanaf nu de mogelijkheid om te zoeken naar series en films op Netflix en Disney+.

Netflix en Disney+ in Play Movies

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven heeft Google een verbetering doorgevoerd in film-app Google Play Movies. Gebruikers konden in verschillende landen al zoeken door het aanbod van andere partijen zoals HBO en Amazon Prime, maar twee belangrijke diensten ontbraken daarbij. Daar komt nu verandering in. Amerikaanse gebruikers kunnen vanaf nu Google Play Movies gebruiken om te zoeken naar content binnen Netflix en Disney+.

Om de zoekfunctie in Play Movies te kunnen gebruiken, dient wel de app van Netflix of Disney+ geïnstalleerd te zijn, en je dient ingelogd te zijn bij die dienst. Overigens is de functionaliteit (nog) niet te gebruiken in Nederland en andere Europese landen, alleen in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of Google de uitbreiding in Play Movies ook hier beschikbaar wil stellen.