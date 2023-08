Disney+ volgt Netflix: account delen wordt moeilijker

Disney+ werkt aan nieuwe maatregelen die het delen van een account moeten beperken. Daarmee volgt de streamingdienst van Disney het idee van Netflix, die eerder ook al maatregelen nam tegen het delen van accounts.

Disney+ account delen wordt moeilijker

In de toekomst zal het moeilijker gemaakt worden om je account te delen van Disney+. De streamingdienst laat weten dat het op dit moment de mogelijkheden onderzoekt om het delen aan te pakken. The Verge schrijft dat het bedrijf de technische mogelijkheden heeft om dit aan te pakken, alleen is nog niet beslist hoe dit gedaan gaat worden. Wel is deze taak hoge prioriteit gemaakt om dit in 2024 uit te rollen.

Bij videodienst Netflix wordt 3,99 euro in rekening gebracht als iemand zijn of haar account deelt buiten het eigen huishouden. De kans is aanwezig dat Disney iets vergelijkbaars bedenkt om het delen van accounts terug te dringen. De maatregelen die Netflix heeft genomen hebben in de afgelopen tijd gezorgd voor veel nieuwe klanten, zo werd eerder bekend. Hoeveel Disney+ gebruikers hun account delen is niet bekend, maar volgens Bob Iger, de CEO van Disney is dit ‘significant’.

Bob Iger meldt dat het waarschijnlijk is dat de maatregelen in 2024 doorgevoerd worden. Hij benadrukt wel, dat wanneer het werk niet af is, het wellicht langer kan duren.