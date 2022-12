YouTube: dit zijn de populairste video’s van Nederland in 2022

YouTube heeft tijdens het eigen YouTube Starry Night event bekend gemaakt welke video’s we het meest in Nederland hebben bekeken. Tevens wordt duidelijk welke muziekvideo’s we het meest hebben geopend op het videoplatform.

Populairste video’s in 2022

Videoplatform YouTube heeft bekend gemaakt welke video’s het meest populair waren in het afgelopen jaar. Het gaat dan specifiek om de video’s die in Nederland op veel animo konden rekenen. Met stip op één staat de video ‘The Voice’ van Tim Hofman, die in zijn videoreeks BOOS het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland aan het licht brengt. De video die bijna anderhalf uur duurt werd in januari online gezet en is inmiddels meer dan tien miljoen keer bekeken. Op de tweede plaats staat StukTV met een aflevering van ‘Het Jachtseizoen’, waarbij de hoofdrol was weggelegd voor de Bankzitters.

De registratie van de halftime show van de Amerikaanse Super Bowl dit jaar staat op de derde plaats. Tijdens deze editie waren er optredens van onder andere 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige en Dr. Dre. De meest bekeken muziekvideo in Nederland was van Kinderen voor Kinderen, met het nummer FitTop10. Het nummer werd uitgebracht voor Koningsdag, met de Koningsspelen in het bijzonder. Het aantal keer dat de video bekeken is staat inmiddels op 5,7 miljoen. Op een tweede plek staat Flemming, met het nummer Automatisch. De derde plek is voor het nummer Calm Down, van Rema.