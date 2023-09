YouTube stopt met goedkoper Premium Lite-abonnement

Degenen die gebruik maken van YouTube Premium Lite moeten op zoek naar een alternatief. Het merk stopt met de goedkopere advertentievrije versie van YouTube.

YouTube Premium Lite

Slechts nieuws voor de gebruikers van YouTube Premium Lite. De abonnementsvorm die Google in onder andere Nederland en Belgiƫ aanbood, is na 25 oktober 2023 niet langer meer beschikbaar. De nieuwstip hierover komt van DroidApp-lezer Danny, die ons niet alleen de tip stuurt, maar ook een screenshot van de mail die YouTube stuurt naar de gebruikers van het abonnement.

YouTube Premium Lite is een interessant geprijsde abonnementsvorm waarbij gebruikers advertentievrij van YouTube gebruik kunnen maken. Zowel op de computer als in de app. De prijs lag op 6,99 euro per maand, waarmee het lager geprijsd is dan YouTube Premium dat 11,99 euro per maand kost. Deze abonnementsvorm biedt nog meer mogelijkheden. YouTube zegt in de mail dat klanten met het Lite-abonnement een maand gratis Premium krijgen.

De videodienst laat weten dat het werkt aan andere versies van Premium Lite, waarbij rekening gehouden wordt met de feedback van gebruikers en partners. Echter is onbekend wat dit inhoudt en of er nog een vervolg komt. Voor nu wordt bij degenen met YouTube Premium Lite het abonnement per 25 oktober gestopt.