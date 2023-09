Samsung laat je met One UI 6 YouTube op achtergrond afspelen

Wil je YouTube gebruiken, zonder dat de hele tijd het scherm actief blijft? Dan heeft Samsung daar een oplossing voor bedacht. Het geeft je niet alle vrijheid, maar kan wel goed van pas komen.

YouTube in One UI 6

Wanneer je met je smartphone YouTube wil gebruiken zonder te betalen, dient altijd het scherm aan te staan. Je kunt de applicatie dan ook niet op de achtergrond door laten spelen, wat soms best vervelend kan zijn. Wanneer je Samsung is voorzien van One UI 6 is dit met een kleine omweg te omzeilen, zo blijkt uit nieuwe informatie.

Uit de Galaxy Store kun je de Good Guardians module downloaden. Deze geeft je verschillende handige functies voor het monitoren van je batterij, met bijbehorende statistieken. Een nieuwe functie in die tool is Screen Curtain. Hiermee wordt over een openstaande app een laag gelegd. Dit kan dus bijvoorbeeld werken met YouTube.

Het lijkt er niet op dat het mogelijk is om tegelijkertijd een andere app te openen; maar wel kun je met deze toevoeging YouTube afspelen zonder dat het scherm de hele tijd actief blijft. Ideaal als je alleen wilt luisteren.

Samsung stelt de functie beschikbaar in One UI 6, de versie die gebaseerd is op Android 14. Op dit moment wordt deze versie nog getest als b├Ętaversie, maar over een paar maanden moet de uitrol van de nieuwe versie starten.

