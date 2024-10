Streaminggids oktober 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Een nieuwe editie van de DroidAp Streaminggids staat online. Op de diverse videoplatformen vind je ook deze maand weer een hoop nieuwe titels terug. DroidApp zet de nieuwe titels van oktober 2024 voor je op een rij.

Nieuw op de streamingdiensten

De streamingdiensten zullen met het regenachtige weer er weer vaker bij gepakt worden. De tijd van terrasjes en dergelijke is natuurlijk wel voorbij. Wil je je vermaken met nieuwe content op de streamingdiensten deze maand, lees dan zeker even verder. Voor je ligt de nieuwe Streaminggids, met de nieuwe titels die worden toegevoegd in oktober.

Netflix

Bij Netflix kunnen gebruikers het derde seizoen van Heartstopper bingewatchen. Deze komt 3 oktober online. Verder vind je het zevende seizoen van Love is Blind, Jurassic World: Chaos Theory S2 en The Diplomat S2 op Netflix terug. Het overzicht met nieuwe titels vind je hieronder.

Videoland

Videoland voegt een reeks nieuwe titels toe aan de streamingdienst. Denk aan een nieuw tv-seizoen van Kees van der Spek Ontmaskert vanaf 7 oktober en Gooische Vrouwen (seizoen 6) vanaf 27 oktober. Het negende seizoen van Het Perfecte Plaatje is vanaf 16 oktober online te vinden, Bureau Maastricht start op 22 oktober. Het 14e seizoen van Holland’s Next Topmodel vind je vanaf 7 oktober op Videoland, Op de laatste dag van de maand wordt ‘Het Onbekende’ toegevoegd aan de streamingdienst. Ook de Club van Sinterklaas komt terug.

Disney+

Bij Disney+ vind je in oktober nieuwe series terug. Denk aan Rivals, Nemesis en Wizards Beyond Waverly Place. Nieuw is verder de titel Regreso a Las Sabinas en Hold Your Breath.

Amazon Prime Video

Oktober is de maand waarin we ook nieuwe titels terug gaan zien op Amazon Prime Video. De videodienst brengt de film ‘Expeditie Cupido’ online. Verder zien we de film Challengers en Jimmy terug op Prime Video. Er zijn echter nog meer titels die genoemd worden door Amazon. Denk aan She’s a Criminal, House of Spoils, Killer Cake, Cat Person, The Devil’s Hour S2 en vanaf 31 oktober Love Island Australia.