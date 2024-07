Streaminggids juli 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

We hebben een nieuwe streaminggids voor je klaarstaan. Welke titels worden in juli toegevoegd aan Netflix, Videoland en aan andere streamingdiensten? Dat zetten we voor je op een rijtje.

Nieuw op de streamingdiensten

Op televisie is deze weken genoeg te zien. Nu het EK voetbal, hier en daar een etappe van de Tour de France en straks de Olympische Spelen. Toch nog tijd te doden? Dan zijn er natuurlijk altijd nog de streamingdiensten. DroidApp zet in deze nieuwe editie van de streaminggids, op een rijtje welke content in juli wordt toegevoegd.

Netflix

Netflix voegt verschillende titels toe aan het aanbod, Vanaf 3 juli kun je terecht voor de documentaireserie ‘The Man with 1000 Kids’. Dezelfde dag komt ook Beverly Hills Cop: Axel F. online. De Italiaanse dramaserie ‘Svaniti nella notte staat ook deze dag online. Netflix voegt de humoristische film Spieleabend op 12 juli toe. The Decameron is een nieuwe Italiaanse serie die vanaf 25 juli online is te vinden. American Gangster, Inside Job, Mamma Mia, The Boyfriend, Exploding Kittens en Legend zijn enkele andere titels die in juli online komen.



Videoland

Er komen twee nieuwe series online in juli op Videoland. Seizoen 1 tot en met 9 van The Office komt op 12 juli online. Een week later, op 19 juli kun je genieten van de serie Jackson & Malone. Vier nieuwe cabarettitels worden ook toegevoegd aan Videoland, en wel vanaf 1 juli. Dit zijn Kasper van der Laan – 1 kilo, Lisa Ostermann’s ‘Met z’n allen’, Pieter Derks met ‘Uit het niets’ en Tim Fransen met ‘De mens en ik’. Vanaf 11 juli is er B&B Vol Liefde, hoe is het nu met? Voor kinderen verschijnt onder andere de film van Playmobil, de Schippers van de Kameleon, de Kameleon 2, Corgi en Planet 51. De films die door Videoland worden toegevoegd, hebben we hieronder neergezet.

Titel Beschikbaar vanaf 24 Hours to Live 1/7/2024 W. Witse de FIlm 1/7/2024 Boyhood 1/7/2024 Caribbean Summer 1/7/2024 Destination Love 1/7/2024 Drijfzand 1/7/2024 From Paradise With Love 1/7/2024 Greta 1/7/2024 Groundswell 1/7/2024 Hidden Gems 1/7/2024 Hot Seat 1/7/2024 John Wick 3 ? Parabellum 1/7/2024 Light of my Life 1/7/2024 Long Shot 1/7/2024 Love at Mariposa Beach 1/7/2024 Love in the Maldives 1/7/2024 Love Knots 1/7/2024 Love on Retreat 1/7/2024 Love on Safari 1/7/2024 Love on the Reef 1/7/2024 Love Under the Lemon Tree 1/7/2024 Love, For Real 1/7/2024 Lucy 1/7/2024 McQueen 1/7/2024 Moriah?s Lighthouse 1/7/2024 Prisoners 1/7/2024 Romantic Rewrite 1/7/2024 Sand Dollar Cove 1/7/2024 South Beach Love 1/7/2024 Summer in the Vineyard 1/7/2024 The Electrical Life of Louis Wain 1/7/2024 The Iron Lady 1/7/2024 The King?s Gardens 1/7/2024 This Little Love of Mine 1/7/2024 Two Tickets to Paradise 1/7/2024 Unthinkably Good Things 1/7/2024 Almost Love 15/7/2024 Close 15/7/2024 Eismayer 15/7/2024 Girl 15/7/2024 House of Boys 15/7/2024 Ideal Home 15/7/2024 In From the Side 15/7/2024 Lonesome 15/7/2024 Maurice 15/7/2024 Miss 15/7/2024 Passion 15/7/2024 Pride 15/7/2024 Moonfall 24/7/2024 Hijacked 25/7/2024

Amazon Prime Video

Amazon voegt aan Prime Video verschillende titels toe. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes komt online op 16 juli. Drie dagen later komt de serie ‘Those About to Die’ op Prime Video en op 25 juli is het de beurt aan de film ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’.

Disney+

Abonnees van Disney+ zien het derde seizoen van The Bear vanaf 17 juli. De film ‘Descendants: The Rise of Red’ is vanaf 12 juli te bekijken. Het eerste seizoen van ‘Under the Bridge; staat online op 10 juli.