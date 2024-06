EK voetbal 2024: volg alles met deze 5 handige apps

Het Europees Kampioenschap voetbal staat bijna op het punt van beginnen. Oranje kan de komende weken aan de slag op de velden in Duitsland. Wil je niets missen, dan kunnen deze handige EK apps niet ontbreken op je smartphone of tablet.

EK apps voor 2024

Sportliefhebbers kunnen de komende weken weer aan de buis gekluisterd zitten. Het EK voetbal begint vanaf 14 juni, en de opvolgende weken worden de nodige wedstrijden gespeeld. De wedstrijden worden allemaal gespeeld in Duitsland. Bij onze oosterburen worden de duels uitgespeeld in verschillende steden. De eerste wedstrijd is Duitsland – Schotland. Nederland is 16 juni aan de beurt, en speelt dan tegen Polen. De wedstrijden van het Nederlands elftal hebben we hieronder voor je neergezet.

Zondag 16 juni 15:00 uur: Polen – Nederland

Vrijdag 21 juni 21:00 uur: Nederland – Frankrijk

Dinsdag 25 juni 18:00 uur: Nederland – Oostenrijk

België speelt tegen Slowakije op 17 juni, tegen Roemenië op 22 juni en op 26 juni is de Oekraïne de tegenstander van de ‘Rode Duivels’.

Om het voetbal te volgen, zijn er verschillende applicaties te downloaden. Die hebben we voor je hieronder op een rijtje gezet.

NOS

De applicatie van de NOS is een erg handige toevoeging op je smartphone tijdens het EK voetbal. De NOS zendt namelijk de wedstrijden live uit, en deze kun je dus direct bekijken op je smartphone of tablet. Daarbij worden van wedstrijden liveblogs bijgehouden en vind je natuurlijk het laatste nieuws.

OneFootball

De OneFootball app geeft je direct bij het starten van de app de optie om een favoriet team of land in te stellen, zoals het elftal van Nederland. Op het startscherm zie je direct de eerstkomende wedstrijd. Tegelijk kun je ook aangeven wie je denkt wie er wint, en de conclusie van andere app-gebruikers bekijken. In de OneFootball app vind je ook gerelateerd nieuws en kun je per wedstrijd aangeven of je hiervan notificaties wilt ontvangen. Gelukkig kun je de stap om een account aan te maken overslaan.

LiveScore

Een andere handige voetbal-app is LiveScore. Deze applicatie laat je een favoriet team selecteren, en je kunt voor zowel het nieuws als voor de wedstrijden notificaties in- of uitschakelen. In de applicatie krijg je de actuele standen te zien, samen met uitslagen van eerdere wedstrijden en natuurlijk de scores. Verder zie je informatie over standen, het nieuws en statistieken en informatie per speler.

Flashscore

Voetballiefhebbers zijn vast al bekend met de app van Flashscore. Met deze applicatie blijf je niet alleen van alle sporten op de hoogte, maar ook natuurlijk van het EK voetbal. Met de app kun je notificaties instellen die je op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen in de wedstrijd.

Google Discover

Een andere handige toevoeging voor het EK voetbal is de Google Discover toepassing. Deze duikt ook op als startscherm in je Chrome-browser, als je dit gebruikt. Je hoeft in de Google zoekbalk alleen maar te zoeken op ‘EK 2024’ waarna de resultaten direct opduiken. Ook hierbij kun je notificaties instellen, de wedstrijden bekijken en meer informatie krijgen. Door op een wedstrijd te tikken, krijg je nog meer informatie. En bijkomend voordeel: hier hoef je dus niet een extra app voor uit de Google Play Store te installeren. Wil je nog meer uit Google Discover halen, lees dan deze handige tip over Google Discover.